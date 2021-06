Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbruchversuche in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 21. Juni 2021, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 22. Juni 2021, 6:30 Uhr, kam es in der Gemeinde Hude zu zwei Einbruchversuchen.

In der Parkstraße beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. Durch das entstandene Loch in der Verglasung versuchte der Täter an den Fenstergriff zu gelangen. Beim Durchfassen löste ein Alarm aus, sodass der oder die Täter ohne Diebesgut flüchteten.

Im Klosterweg öffneten bislang unbekannte Täter, nachdem das Aufhebeln der Eingangstür misslang, das Fenster eines im Garten aufgestellten Bauwagens. Über das Fenster gelangten die Täter in den Innenraum des Bauwagens. Mögliches Diebesgut ist derzeit nicht bekannt.

Der Sachschaden am Wohnhaus wurde auf rund 400, der Sachschaden am Bauwagen auf etwa 100 geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

