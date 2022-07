LPI-J: Hund verendet nach Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagabend in der Straße Am Teich in Schöndorf zwei Stromunterverteilerkästen. Diese Kästen standen auf einem nicht umfriedeten Firmengelände. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

