Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu weit ausgeholt

Meiningen (ots)

Ein 88-jähriger Autofahrer wollte Dienstagnachmittag von der Autobahn 71 an der Anschlussstelle Meiningen-Süd abfahren. Er bog nach rechts auf die Bundesstraße 89 Richtung Themar ab, holte dazu jedoch in einem zu weiten Bogen aus. Dabei geriet er über die Linksabbiegespur in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW eines 68-Jährigen zusammen. Sowohl die beiden Insassen im VW als auch der 88-Jährige und seine Beifahrerin verletzten sich und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

