Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230627 - 0740 Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Am 26. Juni 2023 kam es im Oederweg zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine 65 Jahre alte Frau Widerstand leistete. Beamte nahmen sie fest und stellten bei ihr ein Messer sicher.

Zuvor hatte eine Passantin im Bereich der Paul-Hindemith-Anlage / Oederweg eine verdächtige Frau mit einem Messer gesehen und die Polizei verständigt.

Alarmierte Polizeibeamte trafen die Frau noch vor Ort an, welche in ihrer Hand ein Küchenmesser hielt. Der Aufforderung dieses abzulegen, kam sie jedoch nicht nach, weshalb die Beamten sie zu Boden brachten und ihr das Messer wegnahmen. Die Frau leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand und zog sich eine leichte Verletzung an der Lippe zu. Die Beamten blieben unverletzt.

Sie verbrachten die 65-jährige Frau für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

