POL-CUX: Geschädigter nach Verkehrsunfall mit Linienbus gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwochmorgen (07.12.2022) kollidierte der Fahrer eines Linienbuses der KVG gegen 06:35 Uhr in der Lappestraße Höhe der Hausnummer 6 mit einem ordnungsgemäß geparkten, silbernen Kleinwagen. Der Busfahrer hatte seine Fahrt aufgrund des Linienplans fortgesetzt, meldete den Unfall jedoch direkt bei der Polizei. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten am Unfallort konnte der beschädigte Kleinwagen nicht angetroffen werden. Dieser müsste im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt sein. Der oder die Halterin des PKW wird daher gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

