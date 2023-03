Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Linz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug gemeldet, welches die B42 in unsicherer Fahrweise befuhr. Das Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in Höhe der Ortslage Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer aus Ockenfels konnten deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille an. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell