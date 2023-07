Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren erfolgreich

Meiningen/Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Über 11.000 Euro erbeuteten Betrüger am Donnerstag. Sie riefen eine 65-Jährige aus Meiningen an, gaben sich als Polizisten aus und teilten der Dame mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe zu umgehen, wäre ihren Angaben nach eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro fällig. Die Betrüger schafften es, dass die Frau alles glaubte, ihr Erspartes zusammenkratzte und schließlich 11.500 Euro an eine unbekannte Frau übergab. Als der Schwindel auffiel waren die Täter längst über alle Berge. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Überall im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Suhl gehen derzeit solche Schockanrufe ein. Durch leider sehr geschickte Gesprächsführung wickeln die Täter ihre Opfer um den Finger und bringen sie in eine psychische Ausnahmesituation. In dieser schaffen sie es, eine fingierte Geschichte so real darzustellen, dass es immer wieder Menschen gibt, die nicht ins Zweifeln geraten. Doch genau in diese Situation wollen die Betrüger Sie bringen. Fallen Sie nicht darauf herein! Legen Sie sofort auf! Führen Sie das Gespräch nicht weiter! Übergeben Sie niemals Geld! Informieren Sie die Polizei!

