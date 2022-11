Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

In der Roonstraße ereignete sich am 15.11.2022 gegen 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen 32-jährigen Fahrradfahrer, der hinter ihm fuhr. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

