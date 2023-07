Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße schlug am Montagabend (10.07.2023) gegen 20.30 Uhr den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, weshalb der 64 Jahre alte Autofahrer einen Schnelltest durchführen musste. Weil dieser 1,05 Promille ergab, erwartet der Fahrer nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizei appelliert: Bereits mit 0,5 Promille sind Verkehrsteilnehmer mit doppelter Wahrscheinlichkeit Verursacher eines Verkehrsunfalls. Mit achtfacher Wahrscheinlichkeit sind sie an einem Unfall beteiligt, den sie nüchtern vermieden hätten.

