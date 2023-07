POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl aus LKW

Landau (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.07.2023 Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5553137 Wie bereits berichtet, brach in der Nacht auf Samstag, den 08.07.2023, in einem Landauer Autohaus ein Feuer aus. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Schaden im einstelligen Millionenbereich entstanden sein. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Im Zuge der Löscharbeiten ergab es sich, dass in dem ...

mehr