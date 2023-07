LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

PI Hildburghausen (ots) - Am 21.07.23 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw Renault Trafic die L3004 aus Richtung dem Kreisverkehr Schleusingen/A73 in Richtung der Ortschaft Ratscher. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr noch mehr als 50 Meter die Böschung entlang und prallte letztendlich gegen einen Wasserdurchlauf. Hier kam das Fahrzeug senkrecht zur Fahrbahn zum ...

