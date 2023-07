Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person und insgesamt rund 30.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der Georg-Fischer-Straße (13-.07.2023)

Singen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf der Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer bog von der Byk-Gulden-Straße kommend nach rechts auf die Georg-Fischer-Straße ab. Dabei stieß er mit einem auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Innenstadt fahrenden VW einer 71-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW frontal gegen eine auf dem Fahrbahnteiler stehende Straßenlaterne. An beiden Autos lösten die Airbags aus. Die 71-Jährige erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Schaden am Skoda dürfte im Bereich von rund 20.000 Euro liegen. Abschleppdienste kümmerten sich um die stark demolierten und nicht mehr fahrbereiten Wägen. Die Höhe des Schadens an der Straßenlaterne ist noch nicht bekannt.

