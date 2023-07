Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Schänzlebrücke verletzt (13.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Schänzlebrücke am Donnerstagabend verletzt worden. Zwei 55 und 29 Jahre alte Radler fuhren vom Kreisverkehr kommend in Richtung Gartenstraße über die Schänzlebrücke. Um dem 29-Jährigen das Überholen zu ermöglichen, fuhr der 55-Jährige nach rechts, blieb mit seinem Lenker am Geländer hängen und touchierte anschließend den im Überholvorgang befindlichen jungen Mann. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den verletzten Radfahrer. An beiden Rädern entstand geringer Sachschaden.

