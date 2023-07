Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Zeppelinstraße (13.07.2023)

Radolfzell (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Donnerstagabend entstanden. Ein 57-jähriger Volvo-Fahrer war auf der Zeppelinstraße in Richtung Herrenlandstraße unterwegs. Aufgrund der Ampel an der Kreuzung zur Herrenlandstraße kam es bis auf Höhe eines Baumarktes zu Rückstau. Dort ermöglichte ein unbeteiligter Autofahrer einem 33 Jahre alten Mann mit einem Seat die Ausfahrt aus dem Parkplatz, woraufhin der 33-Jährige nach links in Richtung Böhringer Straße abbog. Zeitgleich fuhr der 57-Jährige an den wartenden Autos vorbei um auf die Linksabbiegerspur zur Herrenlandstraße zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Seat und dem Volvo. Am Seat entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Volvo schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell