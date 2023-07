Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Gottmadinger Straße verletzt (13.07.2023)

Hilzingen (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Gottmadinger Straße am Donnerstagabend Verletzungen erlitten. Ein 46-jähriger Opel-Fahrer bog aus der Brühlstraße kommend auf die Gottmadinger Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der Gottmadinger Straße in Richtung Ortsmitte fahrenden 85 Jahre alten Radfahrer. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Am Opel entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höher von rund 2.000 Euro. Am Zweirad entstand geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell