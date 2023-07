Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Montag in Schemmerhofen.

Gegen 20.40 Uhr war ein 17-Jähriger mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße 465 von Ingerkingen in Richtung Schemmerhofen unterwegs. Der Motorradfahrer wollte nach links in Richtung Schemmerhofen abbiegen. In der Alten Biberacher Straße fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel. Der bog an der Kreuzung nach links in Richtung Biberach ab. Auf die Vorfahrt des von rechts kommenden und abbiegenden Leichtkraftrades hatte der 42-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 17-Jährige auf die Straße geschleudert und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 500 Euro.

