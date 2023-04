POL-PDLD: Einbruchsversuch in protestantischen Kindergarten Schweigen-Rechtenbach

Annweiler (ots) - Am 09.04.2023 wurde ein Einbruch in eine Kita und in das angrenzende Pfarrheim in der Elisabethenstraße in Annweiler beanzeigt. Da zur Tatzeit, welche aktuell noch nicht abschließend bestimmt werden konnte, weder Bargeld noch Wertgegenstände in der Kita und dem Pfarrheim gelagert wurden, blieb es bei einem Sachschaden. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Tel. 06341 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de. ...

