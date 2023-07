Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrüger machen Beute

Am Sonntag überwies eine Frau aus Blaubeuren Geld an Unbekannte.

Ulm (ots)

Am Sonntag meldete sich ein Unbekannter über einen Messenger-Dienst bei der Frau. Der gab sich als ihr Sohn aus und setzte sie unter Druck. Er bat die Seniorin um eine dringende Überweisung für eine fällige Rechnung. Die Frau überwies zwei Mal einen vierstelligen Betrag auf das vom Betrüger genannte Konto. Später flog der Betrug auf. Deshalb nahm sie Kontakt mit ihrer Bank auf. Der Bank gelang es wohl, die Überweisung rückgängig zu machen. Die Polizei Ehingen ermittelt nun nach dem Täter.

Potentielle Opfer werden gezielt mittels Messenger Diensten angeschrieben. Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Schreibern von Nachrichten, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und stellen Sie gezielte Fragen an den Absender der Nachricht. Überweisen Sie kein Geld und übergeben Sie auch niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie keine persönlichen Informationen preis und sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über die Nachricht. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion. Weiter Hinweise zum Schutz vor Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

