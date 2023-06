Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Heckscheibe eingeschlagen + Kennzeichen entwendet + Scheibe eingeschlagen + Skoda angefahren + Rennradfahrer geflüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Heckscheibe eingeschlagen

In der Straße Lahntor schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten grauen Chevrolet Orlando ein. Dadurch entstand zwischen Freitag, 9. Juni, 19.30 Uhr, und Samstag, 2.30 Uhr, ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Kennzeichen entwendet

Das hintere Kennzeichen "MR-CA 786" eines braunen Renault Megane Scenic entwendeten Unbekannte samt Halterung. Zwischen Freitag, 9. Juni, 23.30 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, montierten die Unbekannten das Diebesgut im Wert von etwa 50 Euro ab und flüchteten vom Tatort in der Straße In der Gemoll. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheibe eingeschlagen

Etwa 300 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen Mercedes, nachdem Unbekannte am Samstag, 10. Juni, zwischen 9 und 14 Uhr eine Scheibe des in der Bahnhofstraße geparkten PKW einwarfen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe: Skoda angefahren

Einen weißen Skoda Scala beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 10. Juni, zwischen 12.55 Uhr und 14 Uhr. In diesem Zeitraum stand der Skoda am Cölber Eck an der L3089 auf einem Parkplatz. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in vierstelliger Höhe zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Rennradfahrer geflüchtet

Eine Gruppe von etwa 15 Radfahrern aus Baden-Württemberg befand sich am Donnerstag, 8. Juni, auf dem Wirtschaftsweg (Verlängerung der Hüttenstraße) zwischen Ludwigshütte und Biedenkopf- Mitte. Auf einer längeren Geraden wollte die Gruppe ein Paar überholen, das zu Fuß in gleicher Richtung unterwegs war. Währenddessen näherte sich gegen 13.25 Uhr von hinten ein Rennradfahrer, der noch schnell an der Gruppe und den Fußgängern vorbeifuhr. Dabei fuhr der Unbekannte aber auf einen 71-jährigen Pedelec-Fahrer aus der Gruppe auf, der daraufhin von der Fahrbahn abkam und mit einem der zwei Fußgänger kollidierte. Beide verletzten sich dabei leicht, der 41-jähirge Fußgänger aus Dautphetal kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der oder die Unbekannte auf dem Rennrad setzte die Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell