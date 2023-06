Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roter Renault Zoe verkratzt + Einbruch in Lagerhalle

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wenkbach - Roter Renault Zoe verkratzt

Am Freitag, 09. Juni zeigte der Besitzer eine Sachbeschädigung an seinem Auto an, die sich bereits zwischen Samstag, 20. Mai und Dienstag, 30. Mai ereignet hat. Der rote Renault Zoe stand vor dem Anwesen Marburger Straße 11. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein noch unbekannter Täter beide Seiten des Autos und verursachte so einen Schaden von mindestens 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Lagerhalle

Beim Einbruch in eine Lagerhalle des Anwesens Alte Kasseler Straße 43a erbeuteten der oder die Täter diverse Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von über 3000 Euro. Die Tat war zwischen 14 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am folgenden Freitag, 09. Juni. Wer hat in dieser Zeit am Tatort oder in unmittelbarer Nähe Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in einem Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell