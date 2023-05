Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter zerkratzt mindestens 19 Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Mindestens 19 am Straßenrand geparkte Fahrzeuge zerkratzt hat ein bislang Unbekannter am 01.05.2023 in der Badenweilerstraße in Freiburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Sachbeschädigung vermutlich im Zeitraum 10.30 - 12.30 Uhr, zerkratzt wurde jeweils die linke, zur Fahrbahn gerichtete Seite; die Höhe des Sachschadens wird auf circa 57.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

oec

