Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Arztpraxis

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag in eine Arztpraxis in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach Verwertbarem. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie schließlich und hinterließen einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen die Hinweise zu den Tätern, zu verdächtigen Fahrzeugen oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0190648/2023 zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

