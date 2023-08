Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil von zwei Beamten der Wormser Polizei kam es am gestrigen Mittwochabend. Die Beamten waren um kurz vor 22:00 Uhr in der Petrus-Dorn-Straße auf Streife, als ihnen in einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung zur Mainzer Straße plötzlich ein 43-jähriger Wormser mit seinem PKW entgegenkam. Dieser überholte im dortigen Kurvenbereich verbotswidrig einen Radfahrer und kam in der Folge auf die Gegenspur. Nur durch eine Vollbremsung verbunden mit einem Ausweichmanöver konnte eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 43-Jährigen verhindert werden. Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf und unterzog den Fahrer in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle. Dabei fielen den Beamten sofort deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung auf. Ein Test ergab schließlich einen Wert von knapp 1,7 Promille. Dem 43-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell