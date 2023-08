Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Taschendiebstahl - Geldbörse aus Rucksack entwendet

Worms (ots)

Am gestrigen Montag wurde eine 65-jährige Wormserin Opfer eines Taschendiebstahls, bei dem ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksackt gestohlen wurde. Die 65-Jährige befand sich gegen 14:30 Uhr in einem Geschäft in der Kaiser Passage, als zwei bislang unbekannte Frauen sich in einem Gang nur zögerlich und auf Ansprache zur Seite bewegten. In diesem Moment der kurzen Ablenkung öffnete eine dritte Täterin hinter ihr unbemerkt den auf dem Rücken getragenen Rucksack der 65-Jährigen und entnahm deren Geldbörse. Der Diebstahl fiel schließlich an der Kasse auf.

Die beiden Frauen im Gang vor der Geschädigten werden wie folgt beschrieben:

-Frau 1: korpulent, ca. 175cm groß, südländischer Phänotyp, hellblaues T-Shirt, Handtasche oder Rucksack um den Arm gehangen

-Frau 2: südländischer Phänotyp, auffällig große und spitze Nase, trug einen dünnen blauen Schal über den Kopf

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell