POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Lippstadt (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag, ca. 13.30 Uhr bis Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, waren bislang unbekannte Täter in den Kindergarten an der Goerdelerstraße eingedrungen. Hierzu hatten sie das Schloss der Terassentür aufgebrochen, um so in das Objekt zu gelangen. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Konkrete Aussagen dazu liegen allerdings noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Lippstadt hat die ...

