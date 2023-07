Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Werl mit seinem Pkw die Stirper Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 89 hatte er rechtsseitig auf dem Radweg angehalten, um einen Beifahrer absetzen zu können. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem Pedelec den selben Radweg in entgegengesetzter Richtung. Offensichtlich übersah der Pedelec-Fahrer den stehenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Hierbei kam der Mann aus Erwitte zu Fall und erlitt leichte Schürfwunden am Arm. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit. (hn)

