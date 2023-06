POL-HI: Fahrzeug entwendet

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 16.06.2023, 14:30 Uhr, und dem 19.06.2023, 07:30 Uhr, Blumen aus einem neu angelegten Beet an der HAWK in der Straße Hohnsen entwendet. Eine entsprechende Anzeige ist am Montag (19.06.2023) bei der Polizei Hildesheim eingegangen. Demnach handelt es sich um 10 Pflanzen, die abhandengekommen sind. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang ...

