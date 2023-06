POL-HI: Unbekannte stehlen Pflanzen aus Blumenbeet

Hildesheim (ots) - Bockenem (els)- Zwischen dem 18.06.23 und dem 20.06.23 kam es in Bockenem, Ortsteil Bönnien, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte, mittels eines spitzen Gegenstandes, einen am Straßenrand abgestellten PKW. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 ...

