POL-HI: Jugendlicher ohne Führerschein flieht vor der Polizei

Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Am 20.06.2023, gegen 17:55 Uhr, kam es in der Marktstraße, Höhe Am Knick zu einem folgenreichen Verkehrsunfall, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Ein 27-jähriger Fahrer eines Citroen Kleintransporters aus Braunschweig befuhr die Straße Am Knick in Richtung Marktstraße. Beim Befahren des Kreuzungsbereiches missachtete er die ...

mehr