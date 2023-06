Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrer eines Kleintransporters bei Unfall schwer verletzt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep): Am 20.06.2023, gegen 17:55 Uhr, kam es in der Marktstraße, Höhe Am Knick zu einem folgenreichen Verkehrsunfall, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Ein 27-jähriger Fahrer eines Citroen Kleintransporters aus Braunschweig befuhr die Straße Am Knick in Richtung Marktstraße. Beim Befahren des Kreuzungsbereiches missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Ford aus Richtung Grasdorf. Der 75-jährige Fahrer des Ford Fusion aus der Gemeinde Bockenem stieß dabei seitlich mit dem Kleintransporter zusammen. Dessen Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und blieb an einem Zaun auf dem Dach im Hollenweg liegen. Der 27-Jährige musste durch die zahlreichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grasdorf und Holle aus seinem stark beschädigten Transporter befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des Ford Fusion blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Neben drei Funkstreifenwagen des PK Bad Salzdetfurth und der Autobahnpolizei Hildesheim waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug am Unfallort eingesetzt. Beide Kfz wurden stark beschädigt durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Die Schäden dürften sich auf ca. 40000 Euro belaufen. Die Marktstraße war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen waren durch die Vollsperrung geringen Ausmaßes. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

