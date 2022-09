Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand Bürogebäude in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(UG) Am Montag den 26.09.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 09:42 Uhr, durch den Eingang mehrere Anrufe, zu einem Gebäudebrand in die Pasadenaallee alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen und eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines leerstehenden zweigeschossigen Bürogebäudes feststellbar. Der Brand breitete sich rasch auf das Dach aus und konnte durch den Einsatz mit mehreren Drehleitern unter Kontrolle gebracht werden. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten gestalten sich schwierig und dauern zurzeit noch an. Parallel wurde die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim zu einem dringenden Türöffnen mit dem Rettungsdienst alarmiert. Für die Dauer des Einsatzes standen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und Oppau für den Stadtschutz zusätzlich zur Verfügung. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 13 Fahrzeugen, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr, der Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt und die Polizei.

