POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Verkehrsunfallflucht

Gronau (Leine) (beh). Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:15 Uhr des heutigen Tages, kam es in der Nordstraße, auf Höhe der Hausnummer 8, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin touchierte dabei den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw des DRK an der linken Fahrzeugseite, was dazu führte, dass der Außenspiegel des PKW VW UP gänzlich zerstört wurde. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um ein blaues Fahrzeug mit einem Hannoveraner Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

