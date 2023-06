Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Parkplatz von Fitness-Studio - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des 7. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim such Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Sonntag (18.06.2023), zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Straße Wellenteich ereignete.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde bei dem Unfall das Heck eines roten BMW M5, der vorwärts eingeparkt in einer Parklücke stand, beschädigt. Die Höhe des Schadens wird vorerst auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

