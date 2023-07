Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Motorrad fährt in Zaun - eine Person leicht verletzt

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 01.30 Uhr, wurde die Polizei Lippstadt zu einem Verkehrsunfall an der Mastholter Straße gerufen. Beide an der Unfallstelle befindlichen männlichen Nutzer des Krades aus Lippstadt (41 J. und 30 J. ) verweigerten vor Ort die Aussage, sodass nicht geklärt werden konnte, wer von den beiden Lippstädtern das Krad geführt hatte und wer Beifahrer gewesen war. Aufgrund des an der Unfallstelle vorhandenen Spurenbildes musste der Führer des Krades die Straße Qualenbrink in Richtung Mastholter Straße gefahren sein. Offensichtlich hatte der Fahrer unter Einfluss von Alkohol und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Krad verloren und war gegen einen Zaun an der Mastholter Straße gefahren. Dabei hatte er sich leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Krad und Zaun wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Bei beiden Männern wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Somit wurde bei beiden eine Blutentnahme angeordnet. Das Krad wurde zu Beweiszwecken sichergestellt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Führer des Krades nimmt die Polizei Lippstadt unter Telefon 02941 - 91000 entgegen. (hn)

