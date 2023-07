Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrer fährt in Schaufenster

Erwitte (ots)

Am 20. Juli, um 17:00 Uhr, ereignete sich Am Markt ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer aus Erwitte, bog vom Hellweg in die Straße Am Markt ein. Vor ihm fuhr ein 58-jähriger Rüthener mit seinem Pkw, der anhielt um einzuparken. Der Pedelec-Fahrer beabsichtigte links an dem einparkenden Pkw vorbei zu fahren und verlor dabei die Kontrolle über sein Pedelec. Er bremste stark ab und fuhr linksseitig in das Schaufenster einer Fahrschule. Bei dem Aufprall ging die Scheibe zu Bruch und der 40-Jährige erlitt unter anderem Schnittverletzungen. Er wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Darüber hinaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da in seinem Atem, Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (ja)

