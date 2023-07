POL-SO: Auffahrunfall

Soest (ots) - Am Mittwochmittag, um 13:00 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr am Herzog-Adolf-Weg ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Soester befuhr mit seinem Seat den Kreisverkehr und beabsichtigte ihn, in Richtung Waldstraße zu verlassen. Beim Abbiegen übersah er, einen in gleiche Richtung fahrenden, 31-jährigen Radfahrer. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer (derzeit in Soest lebend) stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein nahegelegenes ...

