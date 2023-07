Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Taschendiebstahl

Soest (ots)

Am 19. Juli, gegen 18:05 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz am dortigen Busbahnhof zu einem Taschendiebstahl. Eine 41-jährige Soesterin stellte ihre Tasche neben sich ab, während sie auf den Bus wartete. Ein unbekannter Mann griff plötzlich in die Tasche, nahm die Geldbörse heraus und flüchtete. Sie informierte umgehend die Polizei und gab gemeinsam mit einer Zeugin eine sehr genaue Täterbeschreibung ab. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der beschriebene Täter im Bereich der Stiftstraße, durch die eingesetzten Polizeibeamten, angetroffen werden. Bei dem 22-jährigen Täter, derzeit in Soest lebend, wurde ein Teil des Diebesguts aufgefunden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell