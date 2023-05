Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Egenhausen (ots)

Unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht zum Samstag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Egenhausen verschafft.

Am Samstag, 20.05.2023, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, drang nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens ein unbekannter Täter durch das Aufhebeln einer Türe zum Wintergarten und einer Zwischentüre in die Wohnräumlichkeiten ein. Offenbar war er bei seinem Einbruchsvorhaben gestört worden, so dass letztlich kein Diebstahlsschaden entstand.

Wer sachdienliche Angaben zur Tat beziehungsweise zu dem oder den Tätern oder etwaigen auffälligen Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231- 186 4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell