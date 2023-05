POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mit rund 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen

Horb/Landkreis Freudenstadt (ots) - Am Sonntag, gegen 15.20 Uhr, wurde zunächst eine brennende Hecke in der Industriestraße, in Horb gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die angrenzende Lagerhalle eines Kfz-Betriebs übergegriffen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass ein kompletter Gebäudebrand verhindert werden konnte. Verletzt ...

