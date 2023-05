POL-Pforzheim: (CW) Hirsau - Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Pforzheim (ots) - Nach einem Verkehrsvorgang verletzt worden sind drei Fahrgäste eines Linienbusses am Mittwochmittag in der Pforzheimer Innenstadt. Eine Busfahrerin der Linie 1 befuhr gegen 12.30 Uhr stadtauswärts die Straße "Am Waisenhausplatz" auf dem rechten Fahrstreifen. Nach derzeitigem Sachstand fuhr eine vermutlich weibliche Pkw-Lenkerin die gleiche ...

mehr