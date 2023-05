POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Geschwindigkeitskontrolle auf der Landstraße 340: Fahrverbot droht

Simmersfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich zwischen Altensteig und der Erzgrube ein folgenschwerer Verkehrsunfall an dem vier Motorräder und zwei Pkw beteiligt waren. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war mit seinem Pkw von Altensteig kommend in Richtung Erzgrube unterwegs. Vermutlich aufgrund ...

mehr