Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pkw überschlägt sich auf der BAB 8 und der Fahrer wird verletzt

Enzkreis (Remchingen) (ots)

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Ford die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Pkw zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,- Euro. Die Fahrbahn musste gereinigt werden, zeitweise bildete sich ein geringer Rückstau von etwa zwei Kilometern. An der Unfallstelle waren neben einem Notarzt auch ein Rettungswagen und die Polizei im Einsatz.

