Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld, L362 - Verkehrsunfall mit acht zum Teil schwerverletzten Personen und sechs beteiligten Fahrzeugen, Vollsperrung der L362

Simmersfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich zwischen Altensteig und der Erzgrube ein folgenschwerer Verkehrsunfall an dem vier Motorräder und zwei Pkw beteiligt waren. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war mit seinem Pkw von Altensteig kommend in Richtung Erzgrube unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer langgezogenen und unübersichtlichen Linkskurve mit seiner rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen. Durch zu heftiges Zurücklenken geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen entgegenkommenden Chrysler der mit einer 47-jährigen Frau und ihrem 20-jährigen Beifahrer besetzt war. Im weiteren Verlauf kollidierte der Unfallverursacher mit zwei Motorrädern, die ebenfalls in Richtung Altensteig fuhren. Bei den Motorradfahrern handelte es sich um einen 47 Jahre alten Lenker einer BMW, dieser wurde schwerverletzt und um einen 48 Jahre alten Mann sowie dessen Sozius, die ebenfalls mit einer BMW unterwegs waren und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Chrysler kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Zwei weitere Motorradfahrer, ein 20-jähriger BMW-Lenker und ein 44-jähriger Kawasaki-Fahrer, die in Richtung Erzgrube fuhren, konnten dem quer stehenden Chrysler nicht mehr ausweichen und prallten gegen das Fahrzeug. Hierbei zogen sie sich schwere Verletzungen zu. Die Chryslerinsassen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge und zwei Rettungshubschrauber, die die Verletzten in Krankenhäuser verbrachten sowie die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Ein Sachverständiger wurde ebenfalls hinzugezogen. Die Fahrbahn war in beide Richtungen bis 21:50 Uhr voll gesperrt und musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro.

