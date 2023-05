Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt, B294 - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und mehreren beteiligten Fahrzeugen, Vollsperrung der B294

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der B294 zwischen Freudenstadt und Besenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 78-jährige Frau befuhr mit ihrem Volvo die B294 von Freudenstadt kommend in Richtung Besenfeld. Aus noch unbekannten Gründen kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Durch zu starkes Gegensteuern geriet der Volvo auf den linken Fahrstreifen. Ein entgegenkommender BMW, der mit zwei Personen besetzt war, versucht noch auszuweichen, konnte aber eine seitliche Berührung nicht mehr verhindern. Im weiteren Verlauf stieß die Unfallverursacherin frontal mit einem VW, der ebenfalls in Richtung Freudenstadt unterwegs war und von einem 69 Jahre alten Mann gelenkt wurde, zusammen. Der Volvo wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Fahrerin wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der 57-jährigen BMW-Fahrer und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der VW-Fahrer zog sich ebenfalls leicht Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr Freudenstadt sowie die Polizei im Einsatz. Die B294 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung bis gegen 17:30 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000,- Euro.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

