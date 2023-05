Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Pkw bremst Linienbus aus - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsvorgang verletzt worden sind drei Fahrgäste eines Linienbusses am Mittwochmittag in der Pforzheimer Innenstadt.

Eine Busfahrerin der Linie 1 befuhr gegen 12.30 Uhr stadtauswärts die Straße "Am Waisenhausplatz" auf dem rechten Fahrstreifen. Nach derzeitigem Sachstand fuhr eine vermutlich weibliche Pkw-Lenkerin die gleiche Örtlichkeit neben dem Linienbus auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor einer Tiefgarageneinfahrt zog offenbar unvermittelt ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu nutzen die Autofahrerin von links vor den Linienbus. Aufgrund des ruckartigen Fahrstreifenwechsels musste die Busfahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen. Durch diese kamen in dem Linienbus drei Fahrgäste zu Fall und verletzten sich leicht. Im Anschluss daran entfernte sich der Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug in unbekannter Richtung.

Die Fahrerin wird als weiblich mit langen blonden Haaren und weißem Teint beschrieben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein weißes oder silbernes Cabrio gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei in Pforzheim ist mit der Unfallaufnahme betraut und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07231/186-3111, zu melden.

