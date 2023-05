Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Räuber flüchten auf Fahrrädern

Duisburg (ots)

Zwei Räuber sind am Freitagabend (28. April) gegen 23:35 Uhr von einer Bankfiliale am Zentralen Omnibusbahnhof auf Fahrrädern geflüchtet. Die Unbekannten hatten zunächst einen 44-Jährigen, der gerade Geld vom Automaten abgeholt hatte, mit einem Messer bedroht. Sie packten ihn am Arm und forderten Bares. Mit der Beute im Gepäck fuhren die Männer über die Bahnhofstraße in Richtung Hamborn davon. Die Polizei sucht die beiden Täter, die etwa 20 bis 30 Jahre alt sein sollen. Der Kleinere, der auf einem Mountainbike unterwegs war, soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er war komplett schwarz bekleidet und hatte eine Baseballkappe auf dem Kopf. Der andere Mann ist etwa 10 Zentimeter größer, trug eine schwarze Hose, eine beigefarbene Jacke und fuhr auf einem Damenrad. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

