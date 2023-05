Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gemeinsame Presseerklärung der Staatanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Schüsse im Rotlichtviertel - 44-jähriger Mann verletzt

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (2. Mai) kam es kurz nach 2 Uhr in einem Bordell auf der Julius-Weber-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang namentlich nicht bekannten Männern und dem Eigentümer (44) des Etablissements. Im Verlaufe des Streits zog einer der Männer plötzlich eine Pistole und schoss dem 44-Jährigen in den Oberschenkel. Nachdem die Männer nach draußen geflüchtet waren, gab der Tatverdächtige von außen weitere Schüsse auf die Fensterscheibe eines Büroraums im Hochparterre ab. Der Geschädigte kam mit seiner Schussverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus - Lebensgefahr bestand nicht.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg bewertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt; zum genauen Tathergang und den Hintergründen ermittelt jetzt die Duisburger Mordkommission.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell