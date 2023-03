POL-WOB: Raub einer Geldbörse und eines Smartphones

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Tangermühlenweg 02.03.2023, 11.30 Uhr bis 12.10 Uhr Unbekannte Täter schlugen am Donnerstagmittag die Scheibe eines im Tangermühlenweg in Helmstedt geparkten Skoda ein und entwendeten ein Portemonnaie. Die Skoda-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz am Tangermühlenweg in der Nähe eines Eingangs zum dortigen Friedhof. Als die Frau etwa eine halbe Stunde ...

