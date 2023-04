Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Folgemeldung: 53-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Duisburg (ots)

Die 53-Jährige, die am Freitagmorgen (28. April) in ihrer Wohnung an der Mercatorstraße mit einer Stichwaffe attackiert worden ist und sich schwer verletzt auf die Straße rettete, ist um 16:12 Uhr im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wird eine Obduktion veranlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5497328

