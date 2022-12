POL-LWL: Vollsperrung der BAB 24 nach Busunfall aufgehoben

Gallin-Kuppentin (ots) - In Gallin-Kuppentin ist am Donnerstagmorgen ein mit 26 Tonnen Futtermitteln beladenes LKW-Gespann in Brand geraten. Nach Angaben des 35-jährigen Fahrers, der unverletzt blieb, brach das Feuer während der Fahrt an der Zugmaschine aus. Diese wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Ein Übergreifen des Brandes auf den Siloanhänger konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Allerdings ist ...

mehr